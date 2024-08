Mercato e giovani: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

Come è giusto che sia le imprese degli atleti azzurri ai Giochi Olimpici di Parigi si prendono la scena nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, specialmente stamattina in cui vengono festeggiate ben due medaglie d'oro. Eppure il calciomercato e il calcio d'agosto riesce a ritagliarsi ugualmente il suo spazio all'interno delle aperture dei giornali questa mattina.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso parla dei giovani rossoneri che in tournée in America stanno stregando Fonseca e i tifosi rossoneri. Si parla in particolare di Mattia Liberali e il portiere Lorenzo Torriani. La rosea titola: "Torriani, Liberali e l'1-0 al Real. I piccoli diavoli alla conquista del Milan dei big". Il Corriere dello Sport si concentra principalmente sul mercato e scrive così: "Royal al Milan: contratto pronto". E se Tuttosport non parla dei rossoneri, il QS invece titola in taglio laterale: "Milan-Fofana, nuova offerta. E Fullkrug va al West Ham".