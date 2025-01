Mercato Milan, Gazzetta: "Arriva il nuovo tentativo per Gimenez: l’offerta può salire a 33-34 milioni"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Arriva il nuovo tentativo per Gimenez: l’offerta può salire a 33-34 milioni". Il grande obiettivo del Diavolo in questi ultimi giorni della finestra di mercato invernale è Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord che ha già rifiutato la prima offerta ufficiale presentata dai rossoneri di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi si sta preparando al rilancio ed è pronto ad alzare la sua proposta fino a 33-34 milioni, bonus compresi.

Il Milan spera di ottenere il sì degli olandesi entro venerdì, altrimenti valuterà piste alternative perchè l'arrivo di un nuovo rinforzo in attacco resta la priorità. Se non dovesse andare in porta la trattativa per Gimenez, i rossoneri potrebbe provare poi negli ultimi giorni di mercato invernale (chiude il 3 febbraio) a prendere in prestito Joao Felix del Chelsea o una delle punte del Manchester United (Hojlund e Zirkzee). Il Diavolo potrebbe poi fare qualcosa anche a centrocampo, senza però escludere nessuno dalla lista Uefa: i fari sono puntati sugli elementi cresciuti in un vivaio italiano.