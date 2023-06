Mercato Milan, Gazzetta: "Avanti su Chukwueze. Il Villarreal apre: 'Vuole una grande'"

"Avanti su Chukwueze. Il Villarreal apre: 'Vuole una grande'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante esterno nigeriano, che ha una valutazione di 25 milioni di euro, piace moltissimo al Milan, ma anche a qualche club inglese. La Rosea riporta poi le parole di Fernando Roig Negueroles, figlio del presidente del Villarreal e membro del consiglio di amministrazione della società spagnola, che ad AS ha spiegato: "Samuel Chukwueze è un ragazzo straordinario che è con noi da molti anni. È vero che spera di giocare con un grande club in Europa o in Premier, e se si presentasse questa opzione, ci siederemmo e negozieremmo.

Ma bisognerà vedere se arriverà qualche offerta vantaggiosa per le tre parti. Non è ancora arrivata alcuna offerta e Samuel ha ancora un anno di contratto. Ciò su cui siamo chiari è che se non arriverà una buona proposta, continuerà con noi".