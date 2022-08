Mercato Milan, Gazzetta: "Ora difesa e centrocampo. Per Tanganga rischio...derby"

MilanNews.it

© foto di Milannews.it

In merito al mercato del Milan dopo l'acquisto di De Ketelaere, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Ora difesa e centrocampo. Per Tanganga rischio...derby". I rossoneri vogliono chiudere presto per il sostituto di Kessie: sfumato Renato Sanches, che andrà al PSG, il nome caldo è ora quello di Pape Sarr dal Tottenham. In casa Spurs, continua poi a piacere per la difesa anche Tanganga, su cui ci sarebbe anche l'Inter.