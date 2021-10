Mercato Milan, Gazzetta: "Per l'attacco occhi su Lang del Bruges. Scuola Ajax, piace anche all'Arsenal"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Per l'attacco occhi su Lang del Bruges. Scuola Ajax, piace anche all'Arsenal". Noa Lang, centrocampista offensivo del Bruges, è finito nei radar dei rossoneri, tanto che il club di via Aldo Rossi avrebbe già avuto i primi contatti con l'agente del giocatore classe 1999. Il Diavolo però non è l'unica società sulle sue tracce visto che il giovane olandese cresciuto nell'Ajax piace anche in Premier League, in particolare all'Arsenal.