Mercato Milan, Gazzetta: "Rebus formula per Tanganga. Bivio Sanches: deve scegliere"

© foto di PhotoViews

In merito al mercato del Milan oltre all'affare De Ketelaere, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Rebus formula per Tanganga. Bivio Sanches: deve scegliere". I rossoneri vorrebbero il difensore inglese in prestito con diritto di riscatto, mentre il Tottenham spinge per inserire l'obbligo di riscatto nell'accordo. Intanto, anche il presidente del Lille ha confermato ieri che il centrocampista portoghese deve scegliere tra due destinazioni, vale a dire Milan o PSG.