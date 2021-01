Mercato Milan, Gazzetta: "Simakan, si aspetta un esame medico. Tomori e Badé le piste alternative"

In merito al mercato invernale del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Simakan, si aspetta un esame medico. Tomori e Badé le piste alternative". I rossoneri attendono un consulto medico per decidere se insistere o meno sul difensore dello Strasburgo. Nella giornata di oggi, è in programma un contatto tra i medici dei due club per fare il punto della situazione. Intanto, il Diavolo tiene comunque d'occhio alcune alternative a Simakan: si tratta di Fikayo Tomori del Chelsea e Loic Badé del Lens.