Mercato Milan in difesa, CorSport: "Brassier resta sempre in pole"

In vista della prossima stagione, il Milan, che ha salutato Simon Kjaer, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. "Brassier resta sempre in pole" è il titolo odierno del Corriere dello Sport che spiega che i rossoneri non hanno abbandonato la pista che porta a Lilian Brassier, difensore del Brest che il Diavolo ha seguito a lungo a gennaio. I contatti sono rimasti vivi con il suo entourage e dunque presto il club di via Aldo Rossi tornerà all'assalto.

Non sarà però facile strapparlo ai francesi che tengono duro e non hanno intenzione di svenderlo anche se ha ancora un solo anno di contratto (scadenza 30 giugno 2025). Su Brassier, oltre al Milan, si è aggiunto anche qualche altra società di Serie A. Andrà però convinto il Brest che all'ultima giornata di campionato ha soffiato il posto in Champions League al Lille di Paulo Fonseca.