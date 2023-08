Mercato Milan in uscita, Gazzetta: "Frenata CDK-Atalanta: decisive le prossime ore"

"Frenata CDK-Atalanta: decisive le prossime ore": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sembrava tutto fatto per lo sbarco a Bergamo di Charles De Ketelaere e invece nelle scorse ore è arrivata una frenata a causa di alcune richieste spiazzanti dall’entourage del giocatore (ingaggio più alto in caso di riscatto e commissioni). L'accordo tra Milan e Atalanta è invece già stato trovato da qualche giorno. Nelle prossime ore si capirà se lo stop sarà definitivo oppure se l'affare andrà comunque in porto.