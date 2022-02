Mercato Milan, Tuttosport: "Maldini pronto a tornare alla carica per Botman"

In vista del mercato estivo del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Maldini pronto a tornare alla carica per Botman". Il centrale olandese del Lille è da tempo il grande obiettivo dei rossoneri per la difesa. Il club di via Aldo Rossi ha provato a gennaio a portare a Milanello, ma i francese non hanno voluto cederlo. Ora Maldini e Massara faranno un nuovo tentativo nelle prossime settimane per portarlo in rossonero in estate in vista della prossima stagione.