Mercato Milan, Tuttosport: "Musah, oggi visite e firma per l’8° nuovo innesto"

"Musah, oggi visite e firma per l’8° nuovo innesto": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato del Milan. Dopo essere sbarcato ieri sera a Milano, oggi il programma del nuovo centrocampo rossonero prevede le visite mediche al mattino e la firma del contratto a Casa Milan. Si tratta dell'ottavo colpo in entrata del Diavolo in questo mercato estivo. Musah arriva dal Valencia per circa 20 milioni di euro.