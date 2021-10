L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Tutte le big europee su Kessie". Il rinnovo del centrocampista ivoriano con il Milan continua a non arrivare e così sono tante le grandi squadre che hanno messo gli occhi su di lui, come per esempio il PSG, il Real Madrid, il Barcellona e diversi top club inglesi.