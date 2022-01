Mercato rossonero, la Gazzetta titola: "Milan, mosse finali"

In merito al mercato rossonero, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, mosse finali". Con Castillejo vicino al Valencia, il club di via Aldo Rossi ha avuto per qualche ora la tentazione di prendere Dejan Kulusevki, ma le richieste della Juventus sono troppo alte (3 milioni di euro per il prestito più 40 milioni per il riscatto obbligatorio). In vista dell'estete, invece, salgono le quotazioni di Noa Lang, attaccante del Bruges che può giocare a destra, a sinistra e anche da trequartista.