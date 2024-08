Milan a rilento, CorSport: "Fonseca, l'avvio non è una specialità"

Quasi in maniera inaspettata, nonostante si tratti essere comunque di calcio d'agosto, il Milan in campionato è partito con il freno a meno pareggiando, con il brivido, contro il Torino di Paolo Vanoli, che è sembrato essere decisamente più in palla rispetto ai rossoneri, soprattutto sotto un punto di vista fisico.

Risultato deludente che dovrà essere immediatamente smentito a Parma, anche se Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola fa notare una cosa: gli inizi di stagione non sono una specialità di Paulo Fonseca. Potremmo dunque dire che il Milan non ha rispettato la propria tradizione, mentre l'allenatore portoghese sì, che già l'anno scorso alla guida del Lille, così come quello prima ancora, è partito a rilento collezionando solo quattro punti nelle prime tre giornate di Ligue 1, stesso rendimento avuto nel secondo anno alla Roma.

Solo in un'occasione Fonseca ha centrato l'en-plein durante le prime tre partite di campionato, ovvero quando era alla guida Shakhtar Donetsk, in Ucraina.