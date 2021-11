Milan, almeno tre settimane di stop per Giroud

Brutta tegola per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Oliveri Giroud per le prossime partite. Gli esami a cui l’attaccante si è sottoposto dopo l’infortunio rimediato a Madrid, infatti, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro, problema che sarà rivalutato tra 10 giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per rivedere in francese in gruppo serviranno almeno tre settimane.