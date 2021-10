Milan, anche Moncada si muove per osservare Lucca

Il Milan continua a monitorare il giovane Lorenzo Lucca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attivissimo Geoffrey Moncada si è mosso in prima persona per approfondire le relazioni ricevute su alcuni talenti considerati di particolare interesse. Il capo degli scout rossoneri, ad esempio, era a Monza due settimane fa per seguire da vicino il centravanti del Pisa, giocatore che gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno ormai messo nel mirino