Milan, avanti con Maldini e Massara. CorSport: "Tanti incontri per costruire il futuro rossonero"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Paolo Maldini e Frederic Massara sono vicini a rinnovare il contratto con il Milan" scrive il Corriere dello Sport nel pezzo dedicato alle questioni societarie del Club campione d'Italia. Dopo le voci che avevano invaso il mondo rossonero, ecco l'indiscrezione che mette in chiaro la situazione. Quella che viene dovrebbe essere la settimana della firma e dell'ufficialità, così da continuare il lavoro per costruire il Milan del futuro, tra acquisti, cessioni e rinnovi. Maldini e Massara hanno condiviso prospettive e budget con la nuova proprietà, per garantire a Pili quei rinforzi che serviranno per alzare il livello della rosa.

Il primo impegno in agenda riguarda l'arrivo di Divock Origi, atteso in settimana a Milano. L'attaccante del Liverpool, ingaggiato a parametro zero, firmerà un quadriennale. Successivamente, i due dirigenti si occuperanno del futuro di Florenzi e Messias, chiudendo le trattative con Roma e Crotone, poi ci sarà da pensare alle questioni relative a Sanches e Botman. I due giocatori del Lilla dovrebbero far parte della rosa per la prossima stagione, salvo imprevisti.