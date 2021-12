Milan-Botman, Gazzetta: "Il Lille spara alto, ma c'è la soluzione"

Il Milan spinge per Sven Botman per rinforzare la difesa a gennaio: è lui infatti l'obiettivo numero uno dei rossoneri per sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Su questo affare, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così: "Il Lille spara alto, ma c'è la soluzione". L'olandese viene valutato 30 milioni di euro dai francese, l'idea del Diavolo è quello di ripetere l'operazione Tomori di un anno fa e provare a prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto.