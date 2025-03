Milan, ci siamo. La Repubblica: "Furlani ha scelto Paratici: sarà lui il nuovo direttore sportivo"

Una volta rientrato a Dubai Giorgio Furlani sistemerà la questione relativa al direttore sportivo, tanto delicata quanto importante, proprio come quella dell'allenatore. Sbagliare una decisione del genere rischia di mandare i fumo tutti i piani ed i progetti della dirigenza rossonera, ed è per questo che l'amministratore delegato del Milan punterà su un profilo esperto che conosce come le sue tasche le dinamiche del calcio italiano.

La decisione non è ancora ufficiale, ma l'impressione è che sia stata presa. Scrive infatti questa mattina La Repubblica che "Milan, Furlani ha scelto Paratici: sarà lui il direttore sportivo". Battute dunque le candidature di Tony D'Amico dell'Atalanta ed Igli Tare, il preferito fin da tempi non sospetti di Zlatan Ibrahimovic, che però si è defilato in questa scelta dopo aver condotto in prima persona alcuni colloqui.