Milan, con Tare ds Allegri prima scelta per la panchina: tornerebbe volentieri in rossonero

La prima cosa che dovrà fare il nuovo direttore sportivo del Milan non appena verrà nominato sarà scegliere il nuovo allenatore visto che che a fine campionato ci sarà l'addio di Sergio Conceiçao al di là di come si concluderà questa annata sportiva. Se dovesse essere scelto Igli Tare, ex ds della Lazio che tra oggi e domani incontrerà l'ad milanista Giorgio Furlani, il primo nome della sua lista è quello di Massimiliano Allegri. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Allegri, ok al ritorno al Milan

Il livornese, che ha già allenato il Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014, tornerebbe volentieri sulla panchina dei rossoneri. Allegri, attualmente senza squadra, ha tutte le caratteristiche che cerca il Milan: è italiano, conosce benissimo il campionato di Serie A ed è un vincente.