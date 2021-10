"Prova del 9", titola il Corriere della Sera parlando del Milan e del successo ottenuto ieri al Dall’Ara. "Doma un Bologna in rimonta - scrive il noto quotidiano - ma che perde Soumaoro e Soriano espulsi dal direttore di gara Valeri. Chiudono i conti Bennacer e Ibra. Dopo una vittoria sofferta rossoneri in testa per una notte: ma oggi c’è Roma-Napoli".