Con l’arrivo a Linate, previsto per le 11, prenderà il via la nuova esperienza milanista di Ibrahimovic. Il Corriere dello Sport si sofferma anche in prima pagina sull’arrivo in Italia del fuoriclasse svedese. "Ibra sbarca a Milano", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Oggi via al mercato. Il Milan abbraccia Zlatan: domani la presentazione".