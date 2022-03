Milan, Corriere dello Sport: "Pioli studia la staffetta Giroud-Ibra"

MilanNews.it

"Pioli studia la staffetta Giroud-Ibra", titola il Corriere dello Sport in vista della prossima sfida di campionato contro l’Empoli, in programma sabato sera a San Siro. Il francese sta bene e dovrebbe partire dal primo minuto, ma è pronto ad alternarsi con Ibrahimovic, che intanto sta proseguendo nel suo lavoro specifico e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per prepararsi al meglio al rush finale della stagione.