Milan, Francia dolceamara, Tuttosport: "Giroud che show, ansia per Maignan"

La partita di ieri sera che la Francia ha giocato contro l'Austria, match valevole per la Nations League, era motivo di interesse per i tifosi rossoneri che potevano vedere all'opera due esponenti della rosa di Stefano Pioli, il portiere Mike Maignan e il bomber Olivier Giroud, entrambi titolare. La serata è stata dolceamara come ricorda nel suo titolo Tuttosport questa mattina: "Mbappè-Giroud che show. Milan, ansia per Maignan". All'intervallo, l'estremom difensore del Milan è stato sostituito per un fastidio al polpaccio e dovrà essere valutato nelle prossime ore, quando farà rientro anzitempo a Milano. D'altro canto altra serata memorabile per il quasi 36enne Olivier Giroud, che vive una seconda giovinezza. Il suo gol, bellissimo, lo porta a meno 2 da Henry, primo nella classifica dei marcatori all-time della nazionale transalpina. Allo stesso tempo, la rete segnata da Olivier è la più longeva della storia dei galletti.