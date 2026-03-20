Milan, Gabbia potrebbe anticipare il suo rientro: già pronto per il Napoli?

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Domani sera contro il Torino saranno ancora assenti Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek. Per quanto riguarda il difensore, che si era fermato per un fastidio inguinale nel riscaldamento di Milan-Parma e poi a inizio marzo si era operato a Londra, i tempi di recupero erano stimati in almeno un mese, ma potrebbe anticipare il suo rientro in campo ed essere già pronto per la gara contro il Napoli in programma dopo la sosta per le nazionali. Per avere il via libera, però, il centrale dovrà sottoporsi a degli esami nelle prossime settimane.

Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che arrivano notizie confortanti anche su Loftus-Cheek, out dalla partita contro il Parma nella quale aveva rimediato a frattura del processo alveolare della mascella dopo un durissimo scontro con il portiere gialloblu Corvi. Si parlava di uno stop di almeno due mesi, ma grazie all’ausilio di un dispositivo di protezione potrebbe tornare ad allenarsi ben prima del previsto e anche lui come Gabbia punta a tornare a disposizione per la trasferta di Napoli del prossimo 6 aprile.