Milan già nel caos: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dopo il pari di Roma

Sono passate solo tre giornate di campionato ma il Milan è già un caso del nostro campionato. I rossoneri dopo 270 minuti sono ancora senza vittorie e con due punti in classifica, protagonisti di prestazione pesantemente imperfette sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ieri, dopo il 2-2 contro la Lazio a Roma, si è aggiunto anche il caso Leao-Theo contro Fonseca: i due esclusi, dopo l'ingresso positivo, hanno "saltato" il cooling break rimanendo a distanza dal capanello rossonero davanti alla panchina di Fonseca. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla proprio di "caos" e va a titolare così: "Milan, pari e caos. All'Olimpico il caso Theo-Leao". Nel sottotitolo si legge: "Rafa entra e firma il 2-2 con la Lazio ma con l'altro grande escluso non partecipa al cooling-break". Poi le parole di Fonseca che non è allarmato: "Non ci sono problemi". Anche il Corriere dello Sport usa la stessa parola e recita: "Caos Milan: il pari e i casi Theo e Leao". Scrive il quotidiano: "Pavlovic-gol, poi la Lazio va sul 2-1, Rafa entra e salva i rossoneri". Tuttosport scrive semplicemente: "Leao di rabbia". Il QS invece titola così: "Milan, serve sempre Leao".