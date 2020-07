Milan, Il Giornale: "Gazidis pensa a Rangnick per salvare la stagione"

Clamorosa indiscrezione di Franco Ordine sul quotidiano Il Giornale. "I conti non tornano, Gazidis pensa a Rangnick per salvare la stagione", si legge a pagina 36. Il Milan è atteso dall’esame Lazio e da altre partite decisamente complicate che potrebbero allontanare la squadra dall’obiettivo europeo. Per questo il club starebbe "correndo ai ripari". Se le cose si mettono male, il "tedesco può arrivare subito".