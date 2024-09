Milan, il pagellone della giornata della Gazzetta: "Sulla destra ci sono voragini e al centro si balla"

Come ogni martedì, la Gazzetta dello Sport propone all'interno della sua edizione odierna cartacea il pagellone della giornata di Serie A appena trascorsa. Un terzo turno che ha visto il Milan steccare nuovamente e non andare oltre il pareggio (rischiando la sconfitta) in casa della Lazio, ugualmente in difficoltà. Il voto della rosea è più che eloquente, gravemente insufficiente: è un 4. E il titolo del trafiletto recita, senza appello: "Sulla destra ci sono voragini e al centro si balla".

La Gazzetta scrive, non senza una certa ironia: "Sabato all'Olimpico, il Milan è riuscito a trasformare Nuno Tavares in un gigante della fascia mancina. Tavares ha incenerito Emerson Royal, laterale destro rossonero, e servito gli assist per i gol di Dia e Castellanos". La questione, però, non riguarda i singoli ma tutto l'impianto generale: "Nelle prime tre giornate il Milan ha incassato sei reti, più o meno tutte così: cross da sinistra al centro o sul secondo palo e gol degli avversari. Possibile che Fonseca non abbia ancora rimediato a questo buco rossonero? Perserverare è diabolico".