Milan in ripresa. La Repubblica: "Un'altra rimonta rilancia Conceiçao"

Dopo 3 sconfitte consecutive il Milan ha dato una risposta importante in termini di risultati, non di prestazioni. Ma alla fine questo è quello che conta nel calcio, vincere, e la formazione di Sergio Conceiçao, seppur con qualche difficoltà, tra Lecce e Como è riuscita a portare a casa 6 punti fondamentali che la rilanciano in zona Europa, in attesa ovviamente anche delle partite delle avversarie.

Questo Milan sembrerebbe essere in ripresa, ma guai a cantare vittoria prima del tempo, anche perché di rientro dalla sosta ci sarà un esame importantissimo, la prova del 9, quella contro il Napoli di Antonio Conte. Ma nel frattempo è giusto godersi la vittoria contro il Como, con La Repubblica che questa mattina ha così scritto sulla partita di San Siro "Un'altra rimonta rilancia Conceiçao", che adesso può lavorare per cercare di regalare un finale di stagione più che dignitoso alla sua squadra.