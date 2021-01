"Lo Scudetto siete voi". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica in prima pagina a Milan, Inter e Juventus, che stamane scenderanno in campo a distanza di poche ore una dall’altra. "Dopo la rissa tra Ibra e Lukaku (entrambi squalificati per un turno in Coppa) - si legge - e le polemiche per il blitz di Ronaldo in Val d’Aosta, oggi un super sabato di sfide a distanza tra le grandi rivali".