La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina a Milan e Inter in vista degli impegni di oggi. "Euro o mai più", titola la rosea, che poi aggiunge: "Rischio Champions a San Siro e Porto, le milanesi devono solo vincere. Nerazzurri all’assalto del bunker Sheriff con Lautaro-Dzeko. Prontala staffetta Giroud-Ibra: i rossoneri tentano l’impresa".