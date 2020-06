Milan-Inter, La Gazzetta dello Sport: "Paquetà e Eriksen col vento in Coppa"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio in prima pagina alle due milanesi. "Paquetà e Eriksen col vento in Coppa", titola la rosea, che poi aggiunge: "Venerdì rossonero allo Stadium, sabato nerazzurri a Napoli". Per quanto riguarda il giocatore milanista, che potrebbe partire dal primo minuto nel match contro la Juventus, la Gazzetta scrive: "Subito due gol nel primo test, il Milan riscopre il brasiliano".