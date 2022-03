MilanNews.it

“San Siro addio”, titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. La rosea si sofferma sul caso legato alla realizzazione del nuovo impianto: “Milan e Inter pronte ad andare via - si legge -. Bloccato il progetto accanto al vecchio stadio. I club potrebbero costruire la nuova casa in un’altra zona: Sesto San Giovanni in pole”.