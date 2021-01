Milan-Juve, La Gazzetta dello Sport: "La guerra dei mondi"

In vista del big match di domani, La Gazzetta dello Sport mette a confronti Milan e Juventus. "La guerra dei mondi", titola la rosea per evidenziare l’enorme differenze tra le due società. "Età, stipendi, gol, proprietà, tecnici e... CR7: Milan e Juve agli antipodi", si legge: "A 183 giorni da Milan-Juve 4-2, giorno della svolta, torna la grande sfida. Ma ora le posizioni sono diverse: i bianconeri si trovano da +16 a -10, mai successo nella storia dei loro confronti. Tre anni di CR7 valgono tutto lo stipendio del Milan. Pioli ha 18 anni in panchina, Pirlo uno. La Famiglia e il Fondo. La Juve è Ronaldo-dipendente, il Milan fa a meno di Ibra".