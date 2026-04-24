Milan-Juve si gioca anche sul mercato: le prime pagine dei quotidiani sportivi
Tra due giorni, domenica sera alle 20.45 a San Siro, il Milan ospiterà la Juventus in uno dei big match più attesi di questo finale di stagione: la grande classica del calcio italiano, posta alla 34^ giornata del campionato, potrebbe regalare a l'una o all'altra compagine una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Ma la sfida tra rossoneri e bianconeri non si gioca solamente in campo: secondo quanto riportano alcuni dei quotidiani sportivi oggi in edicola, infatti, la partita si gioca anche sui tavoli del mercato, in diversi sensi.
Tuttosport mette in primo piano, nella sua prima pagina, le possibili sfide del futuro calciomercato tra Diavolo e Vecchia Signora quest'estate. Il titolo recita: "Milan-Juve, mosse scudetto. Sfida per Goretzka e Lewandowski. Bianconeri su Stones". Poi nel sottotitolo si entra maggiormente nello specifico: "I due club domenica si contendono il miglior piazzamento alle spalle dell'Inter ma stanno già impostando un mercato che è un segnale forte di ambizione per la prossima stagione, con obiettivi comuni".
La Gazzetta dello Sport, in taglio laterale, riporta invece una indiscrezione a oggi inedita, su un giocatore rossonero arrivato la scorsa estate. Titola così la rosea: "Jashari. Spalletti chiede un play in più: si apre la pista". La Gazzetta riporta anche una citazione dell'intervista a Fikayo Tomori: "Il mio Diavolo tornerà a vincere". Anche sul QS si cita questa sfida tra rossoneri e bianconeri: "Milan-Juve, sfida totale. Domenica in campo, ma anche sul mercato sono rivali"
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