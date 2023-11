Milan, l'agenda dei rinnovi. QS: "Avanti piano per Maignan"

Il QS questa mattina ne approfitta per fare il punto dei rinnovi in casa rossonera. Nello specifico sono almeno tre i giocatori per cui ci potrebbero essere - o ci sono già stati - discorsi di prolungamento nei prossimi mesi. Uno su tutti è MIke Maignan e il titolo si incentra specialmente su di lui: "Milan, le spine dei rinnovi. Avanti piano per Maignan". Il portiere rossonero non scade a fine 2024 ma nel 2026: dunque c'è tempo ma è sempre meglio muoversi con largo anticipo, come testimoniano anche i precedenti in casa Milan.

Ci sono stati discorsi e ce ne saranno anche in futuro ma la trattativa procede a rilento nell'attesa di trovare un accordo con uno dei giocatori più rappresentativi del club. Nel 2024 scadranno invece: Giroud, Kjaer, Jovic, Mirante, Caladara. Se per gli ultimi tre un rinnovo, a oggi, è altamente improbabile, per i primi due le cose sono diverse. Su Giroud il Milan vorrebbe puntare ancora finchè dimostra questa attitudine, ance se dovrà essere preso un nuovo attaccante: la volontà c'èm da entrmabe le parti, va trovato un accordo. Su Kjaer bisognerà capire effettivamente le motivazioni e le condizioni fisiche.