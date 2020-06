Milan, La Gazzetta dello Sport: "Alta tensione"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al Milan dopo il confronto avvenuto ieri nel centro sportivo di Carnago. "Alta tensione", titola la rosea, che poi aggiunge: "Faccia a faccia Gazidis-Ibra. L’a.d. rossonero a Milanello chiude l’accordo sulla riduzione degli stipendi, garantisce per il futuro, ma incassa critiche dai giocatori sull’operato della società. Zlatan il più duro: 'Non c’è un progetto, se sono qui è soltanto per passione'".