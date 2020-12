Si parla anche di Ibrahimovic sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "ClessIbra", titola la rosea, che poi aggiunge di spalla: "Lo svedese è rientrato a Milano: testo ok. Le corse sulla neve, il piano sul Festival e la voglia di tornare subito in campo". Per quanto riguarda il Milan, la Gazzetta scrive: "Causa col club: a Boban il primo round".