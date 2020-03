La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma su Ibrahimovic, il cui futuro in rossonero è ancora incerto. "I desideri di Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "Chiede rinforzi al Milan per chiudere in bellezza". L’attaccante milanista "sta con la famiglia in Svezia, che potrebbe chiudere le frontiere. Per il futuro, la priorità è un progetto forte".