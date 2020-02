La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina anche al club rossonero, in vista della gara di campionato contro il Verona. "Ibra non c’è", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "Il Milan misura l’influenza di Zlatan. Con Rebic-Leao vuole salire ancora". Una chance importante per i due nuovi attaccanti, che proveranno a non far rimpiangere lo svedese.