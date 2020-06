Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra ri... parte"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento su Zlatan Ibrahimovic, il quale sta lavorando duramente a Milanello per recuperare dal recente infortunio. "Ibra ri... parte", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Prima il Milan in Europa, poi l’addio. E con il Lecce vuole essere titolare. Lo svedese punta a tornare in campo lunedì 22 alla ripresa del campionato. Nonostante la cautela dei medici".