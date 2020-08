Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra sbarca nel weekend"

C’è spazio anche per Ibrahimovic e il rinnovo con il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Ibra sbarca nel weekend", titola la rosea, che poi aggiunge: "Ora tocca a Gigio". Dopo lo svedese, infatti, i vertici di via Aldo Rossi inizieranno a trattare con Raiola il prolungamento del contratto di Donnarumma. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la Gazzetta scrive: "Via libera del Real Madrid per Brahim Diaz in rossonero".