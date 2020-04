Milan, La Gazzetta dello Sport: "Il dopo Ibra è più verde"

La Gazzetta dello Sport pone l’accento - a pagina 11 - sul futuro della squadra rossonera. "Il dopo Ibra è più verde", titola la rosea, che poi aggiunge: "Rafa, Leao e Theo: bene i giovani però Zlatan quanto mancherà". Elliott, dunque, è intenzionato a svecchiare ulteriormente la rosa: "Milan under 23, prospettive e futuro sono assicurati. Ci vorrebbe una guida, ma lo svedese: "Non so ancora che cosa voglio". Il suo addio in realtà sembrerebbe deciso".