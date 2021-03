Milan, La Gazzetta dello Sport: "Il primato non stanca mai"

Milan (in emergenza) sul campo del Sassuolo, Inter a San Siro con lo Spezia. Sulla carta, l’impegno dei nerazzurri è decisamente più semplice. La squadra di Conte sogna il sorpasso, ma la capolista, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha delle carte da giocarsi per restare in testa. I rossoneri hanno dimostrato di saper vincere anche senza Ibrahimovic e adesso devono resistere soltanto per qualche altra partita. Pioli ha la massima fiducia dei giocatori, che ha saputo motivare e migliorare tatticamente. Insomma, il progetto convince e nel gruppo c’è armonia. Inoltre, torna Theo Hernandez: la sua energia e il suo talento saranno fondamentali per vivacizzare la fascia sinistra. Infine, il Milan sta facendo benissimo in trasferta: Donnarumma e compagni, infatti, non perdono dal 9 febbraio a casa Inter, ma per trovare una sconfitta davvero fuori città (a Bergamo) bisogna risalire al 22 dicembre 2019.