"Lo scatto di Tonali". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica - a pagina 14 - al centrocampista milanista. "Lampi di classe per accendersi - scrive la rosea - Sandro vuole stregare il Milan. In Europa i rossoneri hanno riscoperto il talento del giovane regista: per lui il club ha studiato un percorso di crescita preciso".