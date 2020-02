Milan, La Gazzetta dello Sport: "Rebus Paquetà: rimane"

Si parla tanto di mercato sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. In prima pagina c’è spazio anche per il Milan, protagonista di una sessione invernale piuttosto movimentata, sia in entrata che in uscita. Ma non è tutto è andato per il verso giusto. Non a caso, la rosea titola: "Rebus Paquetà: rimane". Per quanto riguarda le altre operazioni: "Robinson sbarca e salta. Al Diavolo torna Laxalt".