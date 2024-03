Milan, la Gazzetta guarda avanti: "Via al dopo Giroud"

Ormai sembra deciso, Olivier Giroud lascerà il Milan a fine stagione e si unirà ai Los Angeles FC, in MLS. L'effettiva decisione del giocatore, scrive la Gazzetta dello Sport, ancora non c'è stata ma è stato trovato un accordo di massima per un contratto da 18 mesi. Mancherebbe solo l'ok definitivo del francese e poi la firma. Uno scenario che lo stesso Giroud aveva ipotizzato a inizio stagione quando aveva dichiarato che avrebbe scelto sul suo futuro pensando anche alla famiglia: ed è per questo che con ogni probabilità si trasferirà in California. Il Milan, che avrebbe potuto trattenere il giocatore se le sue ragioni fossero state di tipo economico, ora deve guardare oltre e cercare l'erede.

E così questa mattina la Gazzetta dello Sport titola così sul futuro dell'attacco rossonero: "Via al dopo Giroud". La rosea scrive: "Chi il nuovo 9? Gyokeres in pole. Zirkzee piace ma cosa, si segue anche Sesko". I tre nomi principali sono questi: tutti richiedono un investimento importante. Sullo svedese dello Sporting pende una clausola da 100 milioni; per Zirkzee, se non sarà riscattato a 40 dal Bayern, il Bologna non chiederà meno di 60 milioni; infine Sesko non parte per meno di 50 milioni. A questi si aggiunge anche Santiago Gimenez del Feyenoord che dagli olandesi è valutato, sena riserve, 60 milioni. Le soluzioni low cost, ma di secondo piano, sono David e Guirassy.