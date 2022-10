Milan, Leao tuttofare. Tuttosport: "Assist, gol e un contratto in scadenza"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La trasferta di Empoli ha sottolineato, se ancora fosse necessario, quale sia l'importanza che Rafael Leao ricopre per il Milan. Contro i toscani il portoghese ha messo a segno un assist e un gol, salendo a quota quattro in entrambe le speciali classifiche ed eguagliando grandi del calcio europeo. A giugno, però il suo contatto è in scadenza e, al netto della rilevanza che il giocatore ha in squadra, la dirigenza rossonera deve muoversi in vista del rinnovo. In alternativa, due sono le strade percorribili: la vendita o la partenza a parametro zero, come riporta Tuttosport.