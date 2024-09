Milan-Lecce 3-0. Il CorSport in apertura: "Comanda Fonseca"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre così questa mattina in prima pagina sul Milan che ieri sera ha battuto 3-0 il Lecce a San Siro: "Comanda Fonseca". La squadra rossonera ha dato continuità al successo di una settimana fa nel derby e ha portato a casa tre punti che le permettono di salire in vetta alla classifica della Serie A, cosa che non succedeva da quasi un anno. Decisivi i gol di Morata, Theo Hernandez e Pulisic nel primo tempo.

Nella conferenza stampa post-partita, Paulo Fonseca ha parlato così di Theo e Leao che sembrano essere tornati in forma: "Io devo dire una cosa: mai abbiamo avuto problemi tra noi. Io ho deciso di non farli giocare contro la Lazio, hanno capito e accettato e dopo quello che è successo sono stati tanti dialoghi con i giocatori per capire cosa stava succedendo fisicamente e tatticamente, per far capire loro il nostro modo di giocare e capire noi come loro possono aiutare la squadra. E loro sono entrati in quello che noi vogliamo. Theo è arrivato tra gli ultimi, hanno pochi allenamenti con noi. Theo ha giocato tantissimo l'anno scorso tra club e nazionale. È arrivato qui senza fare niente durante le vacanze e ha bisogno di più tempo per star fisicamente bene. Sono tutte queste cose. Ma noi siamo stati sempre uniti, abbiamo parlato tanto senza problemi".