Milan, Loftus-Cheek salta anche il Feyenoord. L'inglese punta al Verona

Anche nella giornata di ieri Ruben Loftus-Cheek non si è allenato insieme al resto del gruppo rossonero, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare rimediato ad inizio 2025. Il centrocampista inglese salterà quindi anche la trasferta di Champions League di domani sera sul campo del Feyenoord e punta a tornare a disposizione di Sergio Conceiçao per il successivo impegno di campionato contro il Verona di sabato. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Queste le partite di andata dei playoff di Champions League:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus-PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan